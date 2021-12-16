ريبر أحمد: سلوك الـ (بي كا كا) في فيشخابور اعتداء واضح على كوردستان

2021/12/16 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد أن السلوك الذي قام به حزب العمال الكوردستاني الـ (بي كا كا) في حدود منطقة فيشخابور يمثل اعتداء واضحاً على إقليم كوردستان، معرباً عن أمله “بـ تغليب العقل على سلوكهم عناصر الحزب ووضع حدود لهذه التصرفات”.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس حول أحداث يوم أمس في منفذ فيشخابور بين إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا “كوردستان سوريا”، قال وزير داخلية “للأسف تسمح إدارة روجافا التابعة لـ(بي كا كا) منذ أشهر بتجمع أشخاص في المنفذ الحدودي والإتيان بتصرفات غير لائقة، وقد حاول هؤلاء اجتياز الحدود عدة مرات، وقد التزمت أجهزتنا المتواجدة على الحدود ضبط النفس ولم يكن لها رد فعل سلبي على كل ذلك”.

وأوضح أحمد أن “ما بين 100 و200 شخص حاولوا يوم أمس اجتياز الحدود عنوة وهاجموا النقطة الحدودية التابعة لنا بالحجارة والعصي وقنابل مولوتوف، وهذا يعد في مجال العلاقات الدولية وعلى الحدود بين بلدين، اعتداء صريحاً على إقليم كوردستان، ومع ذلك تعاملت أجهزتنا بصورة منضبطة مع الحدث”.

وأضاف :”للأسف فإن (بي كا كا) أقدم على إغلاق الحدود، وهو المتسبب الرئيس في توقف حركة التنقل بين إقليم كوردستان وروجافا.



نرجو أن يسيطر العقل على تصرفاتهم ويضعوا حداً لهذا النوع من التصرفات”.

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