صفحات الانترنيت والصحافة الوطنية اللسان الناطق باسم الشعب والمعبرة عن آراءه ومطالبه ورغباته - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/16 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كان في حكومات أيام زمان يوجد في كل دائرة حكومية مكتب صحافي واجبه مطالعة الصحف اليومية ومتابعة ما ينشر في الصحف (ركن مع المواطنين) ما يخص تلك الدائرة ومن خلال شكاوى المواطنين تعالج مشاكلهم ومطاليبهم كما كان يعقد أسبوعياً (يوم الأربعاء) في مكتب المحافظ ندوة يطلق عليها (مع المواطنين) يحضر فيها جميع رؤساء الدوائر وفي نفس الوقت يحضرها من المواطنين كل من لديه مشكلة أو حاجة مع إحدى الدوائر في المحافظة وم ......





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