إسرائيل تعلن إنهاء استعداداتها ’للحرب القادمة’ بعد مناورات ’مفاجئة’!

2021/12/16 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء إن قواته أنهت مناورة عسكرية "مفاجئة"، هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك من أجل "الرفع من الجاهزية اللوجستية والتقنية" و"الاستعداد للحرب القادمة".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، مرفوقاً بصور للمناورة العسكرية، (15 كانون الأول 2021)، أوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه التدريبات "حاكت سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزيته للحرب القادمة".

كما أوضح أن هذا التمرين قد تم تحت قيادة "قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالتعاون مع القوات البرية وفرقة العمليات والقيادة الجنوبية".

״תרגיל משמעותי למוכנות למערכה הבאה.



במרכזו המעבר משגרה לחירום, אשר חייב להיות לשריר החזק והבסיסי של צה״ל״.הסתיים התרגיל להגברת מוכנות המערך הטכנו-לוגיסטי וכוחות היבשה לחירום >> https://t.co/jaGDUIX0fp pic.twitter.com/6pwfJlmGY1

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 15, 2021

إلى جانب ذلك، جاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا التمرين همّ كذلك القوات البرية بخصوص "الانتقال من الروتين إلى الطوارئ، وانتهى بإطلاق نيران مفاجئة، بمساعدة قوات المدفعية، بما في ذلك التشكيل الصلب، والقوات اللوجستية للفرقة، وقوات بني أو التشكيل، وقوات أخرى شكلت من قبل عمود النار".

وفق البيان نفسه، فقد "زار رئيس الأركان المقدم أفيف كوخافي يوم أمس (الثلاثاء) وأبدى إعجابه بإنجازات التمرين، بما في ذلك إظهار القدرات والكفاءة العالية في نقل القوات والأسلحة، وأنشطة الفرقة في مجالات انتشار الشبكة اللوجستية وتوريد المعدات القتالية".

يأتي هذا بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ الولايات المتحدة أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران، وإن واشنطن "لم تُبد معارضتها".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إن غانتس "أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه معهما الخميس، 9 ديسمبر/كانون الأول 2021 في واشنطن، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم على إيران".

أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل "ما زالت تنظر إلى الحلّ العسكري..



أنه الخيار الأخير، وذلك في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية" حول البرنامج النووي الإيراني.

كان غانتس قد قال في مؤتمر صحفي، أمس السبت، بثته قناة "كان" الرسمية، إنه "أبلغ أوستن وبلينكن كيف تنظر تل أبيب إلى احتمالية اللجوء للخيار العسكري، في حال فشل الحلول الدبلوماسية".

الوزير الإسرائيلي أضاف أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتفهَّم جيداً ما يجري، وهم بدأوا يفقدون صبرهم إزاء المفاوضات النووية في فيينا، لم يكن هناك تقدم في المحادثات، هم يفهمون أن الإيرانيين يناورون".

"عربي بوست"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعلن إنهاء استعداداتها ’للحرب القادمة’ بعد مناورات ’مفاجئة’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعلن إنهاء استعداداتها ’للحرب القادمة’ بعد مناورات ’مفاجئة’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).