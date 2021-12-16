صيدلاني عراقي يحصل على براءة اختراع علاج لمرض يصيب المفاصل

2021/12/16 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ حصل الصيدلاني الاختصاص في مستشفى الصدر العام التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور أحمد شوقي، على براءة اختراع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قسم حفظ الملكية الصناعية في وزارة التخطيط، وذلك لتمكنه من إيجاد علاج لالتهاب المفاصل الرثوي ( مستخلص من نبات الحامول ).ووفقا لبيان صادر عن المستشفى اليوم الخميس، […]

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