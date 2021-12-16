السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون التزامهم بحل سياسي للصراع في اليمن

2021/12/16 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، عن قلقهم بشأن "الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني".

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