الاعرجي: حريصون على تطوير علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي

2021/12/16 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، حرص العراق على تطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مستشار […]

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