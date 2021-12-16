فقاعة الحلم الأمريكي - شهد السويدي

2021/12/16 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شهد_السويدي كيف ظهرت الشرطة في امريكا؟كان ظهور الشرطة في بداية بناء المستعمرات الأمريكية على شكل دوريات متفرقة لمحاولة القضاء على مشكلة العمل حيث لم تتوافر ايدي عاملة كافية للسخرة، على العكس من بريطانيا العظمى التي كان لديها الكثير من المفلسين الساعين الى العمل من أجل الحصول على كفاف قوتهم.



وببساطة، كان لا بد لمن يخطط للعمل في العالم الجديد بالتجارات التي ستزدهر كالتبغ والأرز أن يرفع من مستواه الى مقي ......





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