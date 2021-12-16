الإطار التنسيقي يتعهد بإعادة الدولار الى 1200 وكشف خفايا ارتفاعه للشعب العراقي- عاجل

2021/12/16 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، احمد الموسوي، اليوم الخميس، عن تعهد من الكتل المنضوية في الإطار لارجاع سعر الدولار مقابل الدينار على سابق عهده، فيما بين انهم سيكشفون للشعب العراقي خفايا صعوده.

وقال الموسوي لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك ثباتا على موقف الإطار بارجاع الدولار وكشف ملابسات رفعه، منها لاسباب غير اقتصادية".

وأشار الى، ان "هناك طرحا كان من البنك والحكومة بدعم الاسواق والفقراء لكن هذا لم يحصل".

واوضح "بطلان ما تحدثوا به عن الغاية من رفع الدولار والذي سبب فقر كبير ونسبته ارتفعت ما أدى إلى عدم قدرة المواطن على توفير قوته اليومي إضافة إلى الأدوية وغيرها".

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