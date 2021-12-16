2021/12/16 | 17:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تحدد 16 رقعة استشكافية في الصحراء الغربية: مشاريعها ستكون واعدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تحدد 16 رقعة استشكافية في الصحراء الغربية: مشاريعها ستكون واعدة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تحدد 16 رقعة استشكافية في الصحراء الغربية: مشاريعها ستكون واعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).