2021/12/16 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس شركة النفط الوطنية احسان عبد الجبار ،اليوم الخميس، اهمية الاسراع بعمليات الاستكشاف في الصحراء الغربية لزيادة الاحتياطي والانتاج الوطني من الغاز ، التي تعد من أولويات تنفيذ المشاريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يحدد 16 رقعة استشكافية في الصحراء الغربية المركز الخبري الوطني.

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