مكافحة اجرام كركوك تقبض على عصابة مختصة بالتزوير

2021/12/16 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نصب كمين محكم لهم.

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