وزارة التجارة تعزز الخزين المحلي من القمح بتعاقدات أجنبية

2021/12/16 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التجارة إنها اتخذت الإجراءات المطلوبة استعدادا للموسم التسويقي ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت الوزارة في بيان أنها باشرت بإجراءات التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتوريد القمح الأجنبي وتوفيره ضمن مفردات البطاقة التموينية، وتحسبا لأي أزمة عالمية، بالمبلغ الذي أقره مجلس الوزراء والبالغ 300 مليار دينار.وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعداداتها لحفظ الأمن الغذائي للمواطن.

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