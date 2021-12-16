بغداد: بيان ’عاجل’ من ’سندباد لاند’ في إثر تظاهرات غاضبة بمحيطها

2021/12/16 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس إدارة مدينة "سندباد لاند" في العاصمة بغداد، الخميس، تأجيل كافة الحفلات التي تتزامن مع المناسبات الدينية، تزامناً مع احتجاجات "غاضبة" أمام بوابة المدينة.

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وقال المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2021)، "إلى جمهورنا العراقي الكريم..



منذ انطلاقة سندباند لاند بحلتها الجديدة برؤيه القائمين عليها، نحمل هدف تقديم صورة السلام والمحبة لشعب الكرم والمحبة والسلام، تلك الصورة التي تم تغييبها بسبب محنة الإرهاب والحروب وتراكمات الصراعات في بلدنا، وعليه كان لابد أن نوصل للعالم أجمع أننا شعب يحب الحياة ويحترم الحريات والمعتقدات والثوابت المجتمعية لأهلنا أبناء هذا البلد العظيم".

واضاف "هدفنا الثاني، هو ان نقدم الترفيه والثقافة والفنون والآداب والتكافل الإنساني والمجتمعي، فتتحول سندباند لاند لبراح واسع ورائع يجمع كل الأطياف والأعراق وهذه هي صورة العراق الحقيقية التي نعرفها نحن أبناؤه".

وتابع "نود أن ننوه بأن إدارة سندباند لاند تعمل على تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم إحياء المناسبات الدينية، وهذا وفق نهجنا المتبع دائما، وسوف نعمل على ترتيب جدول المناسبات بما لا يتقاطع وإحياء أي مناسبة دينية".

وأغلق محتجون غاضبون، الخميس، بوابة مجمع "سندباد لاند" وسط العاصمة بغداد، وذلك احتجاجاً على إقامة حفلات غنائية.

وردد العشرات بينهم نساء هتافات مناهضة لإقامة الحفلات فضلا عن شعارات دينية رددوها خلال تجمعهم أمام بوابة المجمع، وفقا لمشاهد مصورة حصل عليها "ناس".

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