فلسطينيوهم واسرائيليونا

2021/12/16 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكم الجائر وغير المفهوم الذي أصدره قاضٍ عسكري لبناني بحق المواطن محمد بنوت، وتهمته أنه أحب وتزوج من حلا وهي من عرب إسرائيل وتعمل ممرضة في ألمانيا، هو مناسبة أخرى لاستعراض واقع الأقلية العربية في إسرائيل، وهي بالمناسبة أقلية كبيرة قد يصل عدد أفرادها قريباً إلى أكثر من مليوني مواطن.

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