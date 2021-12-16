وفد من المجلس الأعلى يزور الديمقراطي الكردستاني ببغداد ويبحث معه التطورات السياسية

2021/12/16 | 17:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ زار وفدٌ من المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ضمّ كلاً من الاستاذ علي الغبان والدكتور علي الدفاعي والسيد عارف الحسيني والأستاذ حسنين السعدي؛ فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. والتقى الوفد خلالها بمسؤول الفرع النائب السابق الأستاذ شوان طه محمد.وبحسب بيان للمكتب السياسي أن “الطرفين بحثا اخر تطورات العملية السياسية مؤكدين […]

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