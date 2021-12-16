نجل ترامب ساخرًا: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا

2021/12/16 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازح إريك ترامب لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأمريكي، جاي كاتلر، في البودكاست الخاص باللاعب، عن إدارة ترامب والتواطؤ مع روسيا، قائلاً: "لم نكن أذكياء بما يكفي للتواطؤ مع روسيا.لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله".سوزان بيج، مديرة مكتب "USA Today" في واشنطن تعلق على هذه العبارة في مقابلة مع شبكة CNN.

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