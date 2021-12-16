"أوفيد" يعتمد تمويلات جديدة بقيمة 352 مليون يورو لدعم مشاريع تنمية مستدامة

2021/12/16 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 352 مليون دولار لصالح مشاريع وعمليات التنمية المستدامة على مستوى العالم، في اجتماع مجلس محافظي الصندوق بدورته الـ187.وقال الصندوق، اليوم الخميس، إن أعضاء مجلس محافظي …

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