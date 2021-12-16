شاهد بالفيديو.. معلوف : تصريحات البنتاغون ضد ايران تأتي في وقت حرج

2021/12/16 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5_WJX4hzj50

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