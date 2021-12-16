’أنقذوا الأميرة مريم’ يتصدر ’ترند’ العراق.. حملة تضامن كبرى مع الشابّة البغدادية

2021/12/16 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصدر في الساعات القليلة الماضية وسم "انقذوا الأميرة مريم"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد أن أخذت حادثة "مريم" أصداءً كبيرة بين الأوساط الشعبية العراقية، وخصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وعن تفاصيل الحادثة، قال والد مريم في حديث متلفز، "انا ووالدتها كنا في العمل ومريم واخيها وزوجته في البيت، اقدم مجرم الى الدخول الى البيت وقام بسرقة موبايل وقام ايضا بسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة".

واضاف، "مريم تعيش حياة مأساوية ومضت 7 اشهر عن الحادثة ولم تشفى من التشوهات التي حصلت في جسمها".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".

من جانبها قالت والدة مريم، إن "كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه "جنطة" و"عصا" ولا احد قام بالقبض عليه لحد الان".

وتابعت، "عند الذهاب الى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم".

وناشدت عائلة الضحية الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلى بالنظر إلى حالة ابنتهم كونها تمر في حالة حرجة جدا.

وأثارت قضية الفتاة مريم، غضباً عارماً على المنصات العراقية، بعد تعرضها الى هجوم بـ "التيزاب"، من قبل شخص "ملثم"، أثناء نومها داخل منزلها في بغداد، قبل 7 أشهر من الآن.

وعبر وسم (#انقذوا_الاميرة_مريم) طالب المغردون بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة، وكتب الإعلامي علي الخالدي، " تباً لك يا ناقص الغيره و الرجولة، نطالب باقصى انواع العقوبات بحق هذا المجرم و منتزع الانسانية".

تباً لك يا ناقص الغيره و الرجولةجريمة تهز الشارع العراقياقدم شاب على تشوية وجه فتاة بمادة التيزاب بسبب رفضها الزواج منه !نطالب باقصى انواع العقوبات بحق هذا المجرم و منتزع الانسانية#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/oqJB5VwPmo

— علي الخالدي - Ali al-Khalidi (@alialkhalede) December 16, 2021

وكتبت مغردة أخرى، "مايقبلون من نگول اكو مشكلة مجتمعية ، مجتمع تعبان متهالك ، ياقذر شنو فرقك عن المجرم ، وينكم عن الأحزاب الي صارلها سنين تاكل بحقكم لو الشجاعة تطلع على بنية؟!..."

مايقبلون من نگول اكو مشكلة مجتمعية ، مجتمع تعبان متهالك ، ياقذر شنو فرقك عن المجرم ، وينكم عن الأحزاب الي صارلها سنين تاكل بحقكم لو الشجاعة تطلع على بنية؟!...#انقذوا_الاميرة_مريم .



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— شهد علي (@shoso208) December 16, 2021

بشرفكم هذا حچي بلا؟!!! بأي عالم احنا وبأي زمن ؟!! #انقذوا_الاميره_مريم pic.twitter.com/BLgNvUoQnO

— الآنِسَة نِبْرَاس (@tagraskm_10) December 16, 2021

ساعدوها ارجوكم وأخذوا حقها منه وطلعوها للخارج بلكي الله يكدرون يسوون الها شي@saadmaanoficial @IraqiSpoxMOD @MAKadhimi @Iraqimofa @socialmoigoviq #انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/jIjGdCeL3I

— Momo Hirai 🇮🇶 (@momohirai_jp) December 16, 2021

لو تدري بيك رجال وتتحمل المسؤولية كان وافقتواثبتت عدم رجولتك بفعلتكلو قابله وصايره تحت رحمتك شتسوي بيها !!!#انقذوا_الاميره_مريم pic.twitter.com/txArhzUqy5

— أمۣۗـۙيۣۗہرةّ 🦋 (@1q1r__) December 16, 2021

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