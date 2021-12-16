متعتهم تحولت إلى مأساة.. مقتل أطفال إثر طيران

2021/12/16 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 أطفال مصرعهم وتعرض 4 آخرون لإصابات بليغة في حادث مأساوي بأستراليا.وكان الأطفال يحتفلون بنهاية العام الدراسي، عندما رفعت الرياح قلعة قابلة للنفخ في الهواء.

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