تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون.. ورابطة الدوري تصدر بياناً

2021/12/16 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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‏اعلن الاتحاد الانكليزي، لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون.

وتم تأجيل المباراة بسبب الاصابات بكورونا في صفوف نادي مانشستريونايتد.

‏ وقالت رابطة البريميرليج في بيان انه "بعد تأجيل عدّة مباريات بسبب تفشي فايروس كورونا في أندية البريميرليج ، لا نية لتوقف الدوري وسيستمر الدوري كما هو مُعتاد".‎

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