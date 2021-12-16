التعليم تعلن نتائج قبول فئة جديدة من الطلبة

2021/12/16 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 في المقاعد الشاغرة للوجبة الاولى.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان " قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول 139 طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق.

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