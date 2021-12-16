إصابة ثلاثة جنود باشتباكات مع داعش في حمرين

2021/12/16 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة جنود باشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي في عمق تلال حمرين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية دخلت في اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي في عمق تلال حمرين في اقصى شمال شرق ديالى".

وأضاف ان "ثلاثة جنود أصيبوا خلال الاشتباكات"، مشيرا الى ان "عمليات تمشيط واسعة تجري حاليا لتعقب الإرهابيين".

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