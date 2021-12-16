ذكريات - 3 مذكرات أندريه غروميكو - هاني عبيد

2021/12/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاني_عبيد كتاب "ذكريات - 3"المؤلف: اندريه غروميكوعرض: هاني عبيد كنيدي الصحفي مع غروميكو السياسيتعّرف غروميكو على جون كنيدي – الرئيس الامريكي لاحقاً – في عام 1945، وذلك أثناء مؤتمر سان فرنسيسكو، والذي خصص لمناقشة موضوع هيئة الأمم المتحدة.



كان كنيدي في تلك الفترة مراسلا صحفياً، وتوجه إلى غروميكو بطلب لاجراء مقابلة صحفية معه، ووافق غروميكو على هذا الطلب، واستقبله في جناحه في فندق سان فرنس ......





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