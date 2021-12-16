مصطلح الإنسانيَّة - عبدالجبار الرفاعي

2021/12/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي يؤكد أندريه لالاند في موسوعته الفلسفية أن مصطلحَ "الإنسانيَّة" لم يولد في العصر الحديث إلّا في مطلع القرن التاسع عشر سنة 1806، عندما استعمله أحدُ المفكرين الألمان في ذلك التاريخ، وكان يريد به: "النظام التربويّ التقليديّ الذي يرمي إلى تكوين الشخصيّة الكلّيّة والإنسانيَّة بواسطة الإنسانيّات".



ويصف لالاند الـ "إنسانويّة" بأنها: "حركة فكريّة، يمثّلها إنسانويّو النّهضة، وهي تتميّز بمجهود لرفع كرامة الف ......





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