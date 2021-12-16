فلسفة المستقبل في مؤتمر وكتاب - قاسم المحبشي

2021/12/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي على هامش مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية الحادي والثلاثين في كلية دار العلوم أيام 11- 13 ديسمبر 2021م بعنوان( الفلسفة والمستقبل) تم تنظيم معرض صغير وجميل للكتب الفلسفية الصادرة عن الجمعية بإشراف سكرتارية الجمعية في مدخل الكلية.



هناك عرضت كتابات عشاق أم العلوم وأربابها ومنهم الفيلسوف العربي الكبير حسن حنفي رحمة الله عليه وهو صاحب نصيب الأسد بالمعرض الذي يظم معظم اصدراته المهمة من التراث والتجديد إلى ......





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