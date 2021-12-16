احتجاجات تغلق

2021/12/16 | 18:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت إدارة مجمع "سندباد لاند" في العاصمة بغداد، الخميس، تأجيل الاحتفالات "المتزامنة مع المناسبات الدينية"، على خلفية احتجاجات على إقامة حفلات غنائية في المجمع الترفيهي.

وسبق أنّ طالب رجال دين وأحزاب إسلامية بمنع الحفلات الغنائية في المجمع بعد استضافة الفنان المصري محمد رمضان، بوصفها "استهتارًا وخرقًا وتجاوزًا للمنظومة الأخلاقية"، مطالبين بـ "عدم السماح بالقيام بهذا النوع من الاحتفالات الماجنة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق رعاة الحفل".

وذكرت إدارة المجمع في بيان، 16 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "سندباند لاند بحلته الجديدة وبرؤية القائمين عليها يحمل هدف تقديم صورة السلام والمحبة لشعب الكرم والمحبة والسلام.



تلك الصورة التي تم تغييبها بسبب محنة الإرهاب والحروب وتراكمات الصراعات في بلدنا، وعليه كان لابد أن نوصل للعالم أجمع أننا شعب يحب الحياة ويحترم الحريات والمعتقدات والثوابت المجتمعية لأهلنا أبناء هذا البلد العظيم".

وأضاف البيان، أنّ "هدفنا الثاني هو تقديم الترفيه والثقافية والفنون والآداب والتكافل الإنساني والمجتمعي، فتتحول سندباند لاند لبراح واسع ورائع يجمع كل الأطياف والأعراق وهذه هي صورة العراق الحقيقية التي نعرفها نحن أبنائه".

وتابع بالقول، "نود أن نؤكد أنّ إدارة سندباند لاند تعمل على تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم إحياء المناسبات الدينية وهذا وفق نهجنا المتبع دائمًا، وسوف نعمل على ترتيب جدول المناسبات بما لا يتقاطع وإحياء أي مناسبة دينية.

وأغلق محتجون على صلة بأحزاب إسلامية وفصائل مسلحة، في وقت سابق، بوابة مجمع "سندباد لاند" وسط العاصمة بغداد، مرددين شعارات دينية وهتافات تهاجم الحفلات.

واشتد الجدل حول الحفلات الغنائية بعد تدخل رجل جعفر الإبراهيمي عبر وصلة شتائم وجهها إلى الفنان المصري محمد رمضان من على منبر أحد المساجد، وهو ما دعا الأخير إلى الرد مثيرًا عاصفة تعليقات مستهجنة لسلوك الإبراهيمي.

بدوره أصدر حزب الدعوة بيانًا وصف فيه الاحتفالات بـ "الممارسات التي تمس قيم المجتمع وهويته وتستفز مشاعر عامة العراقيين، والتي اتخذت غطاءً كاذبًا باسم الفن، وهي في حقيقتها تعبر عن استهتار وخرق وتجاوز للمنظومة الأخلاقية والقيمية التي تحلى بها المجتمع العراقي عبر تاريخه العريق".

وقال الحزب، إنّ "ما حدث قبل أيام في مدينة العاب سندباد لاند في بغداد ليس إلاّ سلوكًا هابطَا وابتذالا مهينًا لتاريخ وحضارة الشعب العراقي"، مطالبًا السلطات بـ "الحد من هذه الظواهر"، على حد تعبير البيان.

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