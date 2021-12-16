القضاء يصدر حكما بالاعدام على امير من داعش

2021/12/16 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات الكرخ، الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق (رافع مشحن عباس الجميلي) والذي عمل بمنصب أمير "عصابات داعش الارهابية" في قضاء الكرمة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلي في بيان، اليوم (16 كانون الاول 2021)، إن "المجرم الهارب صدر بحقه حكم بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الأنبار عام الفين وتسعة عشر، وجريمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهدافه للقوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الارهابية في الفلوجة والكرمة".

وأضاف البيان، أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكان المجرم الارهابي صدرت بحقه اوامر بالقبض من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق، بعد ظهوره بمقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وهو يحرض على السلطات الدستورية ويهدد القوات الامنية بالقتل".

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