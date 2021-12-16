العراق يوقع 15 عقداً مع الصين لبناء ألف مدرسة (فيديو)

2021/12/16 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس،

عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني

لبناء ألف مدرسة في انحاء متفرقة من

البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إنه برعاية

وحضور رئي

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