2021/12/16 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصابة بمرض خبيث.. أستاذة جامعية تروي قصتها لممثل المرجع السيستاني عند قدومها لمؤسسة وارث الدولية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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