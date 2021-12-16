التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة الـ 10 الأوائل من خريجي المعاهد

2021/12/16 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج قبول الطلبة الـ10 الأوائل من خريجي المعاهد.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس"، (16كانون الأول 2021)، إنه "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 في المقاعد الشاغرة للوجبة الاولى".

وأضاف، "وتضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول 139 طالباً في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق".

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