2021/12/16 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qx6r3vd3FxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشياطين تدخل استديو من بغداد!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشياطين تدخل استديو من بغداد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).