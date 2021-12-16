وزير النقل العراقي يؤكد توفر الأموال اللازمة لإكمال مشاريع ميناء الفاو الكبير

2021/12/16 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، على توفر المبالغ اللازمة لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير.وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، بعد وصوله إلى محافظة البصرة الفيحاء على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب …

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