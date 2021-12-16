لن تنسحب من العراق.. الفتح يحدد سبباً رئيساً جديداً لبقاء الأمريكان: ليس حباً بالعراقيين!

2021/12/16 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، ان القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق، فيما حدد السبب الرئيسي لبقاء هذه القوات.وقال الموسوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق في الموعد المحدد لأنها جاءت لنهب نفط وخيرات البلاد وليس حبأ بالعراقيين لذلك في تختلق الذرائع لإدامة تواجدها في العراق".وأضاف، أن "هنالك الكثير من الدول الإفريقية لم تصلها القوات الأمريكية او القوى الاستعمارية نظراً لفقرها وقلة الموارد فيها".وأشار إلى أن "توجه كثير من العملاء العراقين حالياً ليس العمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق بل لمحاربة الحشد الشعبي والمطالبة بحله".

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