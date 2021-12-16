ريال مدريد يعلن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في فريقه

2021/12/16 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الأربعاء، اكتشاف 7 اصابات بفيروس كورونا بين الفريق، قبل استضافته فريق قادش ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل.

وجاء في بيان الفريق الملكي: "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".

كما ابلغ عن وجود خمس حالات جديدة مصابة وهي: اسينسيو، لونين، رودريغو، بيل، دافيد مساعد وابن كارلو.

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