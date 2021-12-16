أستشهاد وجرح اربعة جنود في اشتباك مع الارهابيين شمال شرق بعقوبة

2021/12/16 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد جنديان واصيب أثنان آخران في اشتباك مع داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة من الجيش اشتبكت مع مجموعة ارهابية في عمق تلال حمرين شمال شرق بعقوبة اسفر عن استشهاد وجرح اربعة عسكريين .واضاف ان قوة عسكرية تعزيزية وصلت الى المنطقة وشرعت بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الارهابيين ./انتهى

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