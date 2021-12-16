عمليات البصرة : القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة متنوعة وضبط مواد مخدرة

2021/12/16 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ألقت القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة اسلحة متنوعة وضبط مواد مخدرة في البصرة .وأكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان للقيادة : ان قوات امنية مشتركة من اللواء 36 الآلي ولواء المغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة البصرة نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق قضاء الدير وإحياء قضاء أبو الخصيب تمكنت من خلالها على مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة .واضاف" ان مديريات ومراكز شرطة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة اثنين منهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات بالإضافة الى ضبط مواد مخدرة .واشار قائد العمليات الى ان العمل الامني يتطلب الاستمرار والمتابعة والتواجد الدائم في الميدان والمراقبة المستمرة لقواطع المسؤولية من قبل القوات الأمنية " مبينا : ان من أهم مرتكزات النجاح في إدارة الملف الأمني تعاون المواطنين مع القوات الأمنية لأن الأمن حالة إجتماعية تنبثق من وعي وثقافة المجتمع./ انتهى

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