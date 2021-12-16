عن -القيم الإسلامية النبيلة- المطاردة في التعليم والإعلام، سؤال إلى السيد عبد الواحد متوكل - أحمد عصيد

2021/12/16 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد في كلمته خلال نشاط نظمته جماعة“العدل والإحسان” المغربية بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة مؤسسها المرشد الراحل عبد السلام ياسين تحت عنوان “المغرب وسؤال المشروع المجتمعي" صرح السيد عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية للجماعة بأنهم يسعون إلى إقامة "مجتمع سليم معافى، تسوده القيم الإسلامية السامية البانية"، وأشار في معرض نقده للوضع الحالي قائلا "بل حتى إسلامنا وأصالتنا وكل القيم النبيلة أصبحت مطاردة حت ......





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