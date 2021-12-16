حلاق النزاهة ولانجيري الشفافية - حنان محمد السعيد

2021/12/16 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد ليس من الغريب أن نقرأ على لافتات المتاجر أسماء تضم في طياتها معاني الشرف والأمانة والخير بغض النظر عن أن ذلك قد لا يتجلى في الكثير من الأحيان في تعاملات العاملين بها، أو في الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر.



ولكن امتد الأمر الأن إلى أسماء السياسيين وتصريحات الفنانيين وتصرفات الناس، وتحولت كل القيم والمثل إلى مجرد ملصق لا يعني أي شئ ولا يدل على ما للفظ من مضمون ومعنى.



تحولت وسائل التواصل الا ......





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