العثور على سمكة “كرة القدم” في المحيط الهادئ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جُرفت سمكة نافقة، تبدو مخيفة تعيش في أعماق تصل إلى 3300 قدم، إلى أحد شواطئ كاليفورنيا في مشهد لم يسبق له مثيل على الإطلاق.

وتُعرف باسم “سمكة كرة القدم” في المحيط الهادئ، وتمتلك جسما أسود نفاثا مغطى بجلد شائك وفم مدجج بأسنان حادة كالإبر، ولكن ميزتها الأيقونية هي الساق الغريبة فوق رأسها.

وتحتوي الساق على طرف مضيء بيولوجيا يغري فريسة الأسماك في الظلام، حيث تعيش في جزء من المحيط أعمق من أن يخترقه ضوء الشمس.

وعثر على أحدث اكتشاف في شاطئ سوامي في إنسينيتاس، سان دييغو، في 10 ديسمبر.



والعينة أنثى تزن حوالي خمسة أرطال وهي الآن في أيدي معهد Scripps لعلوم المحيطات، الذي ينوي الحفاظ عليها، وفقا لتقرير Fox5 San Diego.

وتعد “سمكة كرة القدم” ثالث سمكة في أعماق البحار “تستجم” على شاطئ كاليفورنيا هذا الشهر.

وشوهدت “سمكة كرة قدم” سابقة في المحيط الهادئ في 13 نوفمبر بالقرب من شاطئ بلاك في لا جولا.

واكتشفت سمكة أعماق البحار من قبل جاي بيلر، الذي كان يسير على طول شاطئ بلاك في توري باينز، حسبما أفادت 10News.

واكتشف بيلر شيئا غريب المظهر على الشاطئ يوم السبت، 13 نوفمبر، واعتقد في البداية أنه قنديل البحر.

وبعد نظرة فاحصة، أدرك أنه شيء نادر جدًا وأبلغ Scripps، الذي قرر أنه سمكة كرة قدم في المحيط الهادئ.

