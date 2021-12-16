ترحيب رباعي بالاتفاق السياسي في السودان

2021/12/16 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، الخميس، عن تشجعيها للاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وعودة حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.

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