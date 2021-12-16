شاهد بالفيديو.. إسرائيل تقصف الميليشيات بضربات صاروخية | رأس السطر

2021/12/16 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GEz-n9a-0kk

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