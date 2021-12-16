الحج العراقية توضح آخر الشروط الخاصة واللقاحات المعتمدة

2021/12/16 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

حدَّدت هيئة الحجّ والعمرة، اليوم الخميس، آخر الشروط الخاصة واللقاحات المعتمدة.

وقال مدير إعلام الهيئة، جمال البدري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كتاباً من وزارة الخارجية السعودية ورد لوزارة الصحة العراقية/ مكتب الوزير، حول اللقاحات المعتمدة"، لافتاً إلى أن "الكتاب تضمن الآليات والإجراءات المعتمدة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البدري، أن "اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاحات فايزر، واسترازنيكا، وموديرنا، وجونسون اند جونسون، المضادة لفيروس كورونا".

وحول المتطعمين باللقاح الصيني سينوفارم، أوضح مدير اعلام الهيئة، أن "وزارة الصحة في السعودية تشترط أخذ جرعة إضافية معززة من اللقاحات المعتمدة التي تم ذكرها في الكتاب، لمن تحصل من المعتمدين على جرعتين من اللقاح الصيني قبل دخولهم المملكة بـ (14) يوما".

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