التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل

2021/12/16 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج قبول الطلبة 10% الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 في المقاعد الشاغرة للوجبة الأولى.

وتضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول 139 طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق.

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