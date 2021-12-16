2021/12/16 | 19:28 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج قبول الطلبة 10% الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 في المقاعد الشاغرة للوجبة الأولى.
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وتضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول 139 طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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