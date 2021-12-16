2021/12/16 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أستقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي ونائبه وأعضائه ممثلي حملة الشهادات العليا المتظاهرين أمام المجلس .وجرى خلال الأجتماع مناقشة أسباب تأخير أنطلاق أستمارة التوظيف الخاصه بحملة الشهادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة الاتحادي يعلن وصول درجات وظيفية المركز الخبري الوطني.

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