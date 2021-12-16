قاضٍ متقاعد: تسلم الاتحادية لدعوى ’الإطار’ طبيعي.. ستردها لعدم الاختصاص

2021/12/16 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال القاضي السابق، رحيم العكيلي، إن تسلم المحكمة الاتحادية، للدعوى المقدمة من قبل قوى الإطار التنسيقي، لإلغاء نتائج الانتخابات، لا يعني أنها المختصة في ذلك.

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وقال العكيلي، في حوار مع الزميل، سيف علي، تابعه "ناس" (16 كانون الأول 2021): إن "شكوى رئيس تحالف الفتح هادي العامري لالغاء نتائج الانتخابات لا تختص بها المحكمة الاتحادية، لأن الدستور حدد دور تلك المحكمة في المصادقة على النتائج فقط ".

وأضاف أن "قانون الانتخابات والدستور حدد أدواراً وطرق طعن لفض المنازعات والشكاوى والطعن بالتزوير، عبر مجلس مفوضين وقرارته قابلة للطعن فيها أمام الهيئة القضائية الانتخابية، ثم تخضع النتائج النهائية للمصادقة أمام المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "تلك الدعوى ستُرد بداعي عدم الاختصاص".

وتابع ان "إجراءات المحكمة بتسلمها الدعوى وتسجيلها واستماع أقوال الطرفين روتين قانوني تفعله أي محكمة حتى لو كانت تعرف أن نتيجة الدعوى هي الرد".

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