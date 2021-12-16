امرأة تبتز عشيقة زوجها والمجتمعية تتدخل

2021/12/16 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن ايقاف حالة ابتزاز الكتروني لسيدة في بغداد.

وقالت المجتمعية في بيان، ان “شعبة الشؤون النسوية بقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية اوقفت حالة ابتزاز الكتروني مارستها إحدى النساء في بغداد بحق عشيقة زوجها، عبر تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تقطع علاقتها بزوجها”.

واضافت ان “العملية جاءت على خلفية مناشدة الضحية للشرطة المجتمعية بالتدخل لانقاذها من حالة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها من قبل إحدى النساء بتهديدها بنشر صورها التي وجدتها في هاتف زوجها على الفيس بوك”.

واشارت المجتمعية الى ان “المفرزة النسوية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزة، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية”.

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