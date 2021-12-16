التعليم تعلن نتائج قبول فئة من الموظفين

2021/12/16 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن نتائج قبول الموظفين المتميزين.

وقالت الوزارة في بيان، “نعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين لكل من القناة العامة وقناة الكوادر الطبية وقناة ذوي الشهداء من خريجي المعاهد للسنة الدراسية 2022/2021 ضمن المقاعد الشاغرة”.

وأضافت أن “قوائم القبول المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ضمت 35 طالبا ضمن القناة العامة وملاكات الجيش الأبيض و١٤ طالبا ضمن قناة ذوي الشهداء”.

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