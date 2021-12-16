مهاجم المنتخب الجزائري يشعل مواقع التواصل برفع علم المغرب

2021/12/16 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رفع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، علم المغرب، عند احتفاله بصعود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في كأس العرب بعد الفوز على قطر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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