2021/12/16 | 19:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XY3zI3_y2Jo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باستطاعتي الاجتماع مع المعنيين وخفض سعر الدولار بغضون اسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باستطاعتي الاجتماع مع المعنيين وخفض سعر الدولار بغضون اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).